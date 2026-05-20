Maturità 2026: Verga, Pascoli, D'Annunzio, Pirandello il nuovo poker di favoriti

Beninteso, la candidatura di D’Annunzio resta sempre fortissima, come spesso avvenuto nel recente passato. Forse la consapevolezza che, a conti fatti, l’autore abruzzese non è mai stato proposto nella Maturità moderna fa propendere per nomi più "probabili". Peraltro, va anche detto che la citata coppia di testa ha fatto capolino all’esame 2022, quindi è sufficientemente invecchiata per un bis. Non si può, invece, dire la stessa cosa per Pirandello, che è stato proposto nel vicino 2024. Tuttavia, l’anniversario dei 90 anni dalla sua morte e dei 100 dalla pubblicazione di Uno, nessuno e centomila ingolosiscono gli studenti-scommettitori.