Gli ITS mettono la… quarta (+2): gli iscritti ai "super-diplomi" arrivano a 40mila con obiettivo 100mila

Ma cosa si nasconde dietro questo clamoroso successo? La risposta sta nella capacità di trasformare i fondi europei in vantaggi concreti e immediati per i ragazzi. Perché il PNRR, in quest’area di intervento, si è tradotto nell'attivazione di quasi 1.500 nuovi percorsi formativi - per la precisione 1.422 - e in un massiccio investimento sull'orientamento - con 18.491 attività svolte - che ha già intercettato oltre 126mila studenti.