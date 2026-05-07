Come cambiano gli istituti tecnici? La riforma (al centro delle contestazioni) spiegata dai dirigenti scolastici

"Onestamente è una proposta che mi trova favorevole. Noi vediamo e tocchiamo con mano, anno dopo anno, questo pregiudizio della formazione tecnica e professionale, vista spesso come secondaria rispetto a quella liceale. Dare una stessa denominazione significa dare una pari dignità. Non tanto nella sostanza, perché già ce l'hanno, quanto rispetto all'impatto comunicativo e alla considerazione da parte delle famiglie e degli alunni".