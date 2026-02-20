Maturità 2026, come preparare le quattro materie d'esame senza trascurare il resto del programma

Nella marcia di avvicinamento all’esame, il mese di maggio è storicamente uno dei momenti più critici. Si accavallano due fronti: da un lato, i professori delle materie non d'esame premono con le ultime interrogazioni, per chiudere i registri; dall'altro, i docenti delle discipline oggetto del colloquio intensificano il lavoro con ripassi e simulazioni. Per non farsi travolgere da questa “valanga” di impegni, la parola d'ordine è anticipare. L’ideale è sfruttare le settimane e, soprattutto, i fine settimana dei mesi precedenti per costruire il grosso della preparazione (e dei collegamenti) sulle quattro materie decisive. Così facendo, i pomeriggi di maggio resteranno liberi per gestire le incombenze dell'ultimo minuto e "blindare" i voti di fine anno senza stress.