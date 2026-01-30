Maturità 2026: latino al Classico, matematica allo Scientifico

Latino al liceo Classico, matematica al liceo Scientifico, scienze umane al liceo delle Scienze umane, economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" e ancora discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo "Turismo". Infine progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". Sono queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026, secondo quanto prevede il decreto n.13 del 29/1/2026, firmato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.