Maturità 2026, due studenti su tre promuovono le materie d'esame

Resta il fatto, comunque, che la tanto temuta "doppia materia" (con l’ipotetica prova mista allo scritto) è stata scongiurata. E per le ragazze e i ragazzi già questo fa ben sperare: sapere di doversi confrontare con una disciplina singola – ad esempio, Matematica allo Scientifico e Latino al Classico – è stata la notizia migliore possibile, capace di far passare in secondo piano anche le insidie dell'orale. Perché la fonte principale delle lamentele degli studenti non è tanto lo scritto, quanto la scelta delle due discipline da affrontare durante il colloquio (oltre a quelle degli scritti: Italiano e la materia “di indirizzo”) e della loro assegnazione ai commissari di Maturità.