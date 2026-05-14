"Serve riscoprire la scrittura", perché la svolta della Svezia è importante anche secondo i prof

"L'apprendimento scolastico qui è molto diverso rispetto all'Italia. I bambini sin da piccoli sono stati abituati agli strumenti digitali. Già a 7 anni iniziano a sperimentare l'utilizzo del tablet e del computer in classe. Man mano che crescono hanno modo di imparare a utilizzare programmi e fare presentazioni. Questo non vuol dire che il libro venga trascurato: si portano i bambini in biblioteca, si legge insieme, i più grandi vengono invitati alla lettura. Certo, non posso non dire che gli strumenti digitali sono preponderanti. La decisione del governo svedese punta anche a risolvere uno dei problemi che sta emergendo: la difficoltà a scrivere".