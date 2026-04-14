Ritorno al passato in classe: gli Usa riscoprono la scrittura in corsivo (e fanno marcia indietro sul digitale), ecco perché

A segnalare la notizia è il portale specializzato Skuola.net, che sottolinea allo stesso tempo come, da questo punto di vista, la scuola italiana sia invece messa già bene. Infatti, nelle “Nuove Indicazioni Nazionali” si legge chiaramente che “nelle scuole del primo ciclo di istruzione la scrittura è fondamentale e va curata con particolare attenzione, a partire dall’apprendimento della scrittura a mano con riferimento al corsivo e alla calligrafia, perché agevola lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale, allontana i bambini dagli schermi e permette di tutelare gli spazi vitali dell’esperienza concreta, ingrediente necessario per affinare pensiero e ragionamento”.