La Svezia torna a carta e penna. Pellai: "Il digitale a scuola ha impoverito i cervelli. L'esempio svedese sia da monito"

"Il digitale è entrato a scuola con la promessa che avrebbe migliorato gli apprendimenti e il desiderio di apprendere da parte dei ragazzi grazie a strumenti performanti e molto ingaggianti per attirare l'interesse e l'attenzione" - spiega Pellai. "Avremmo dovuto raccogliere risultati evidenti e vantaggiosi. Il dato di fatto è che in tutto il mondo nel momento in cui è partito il processo di integrazione del digitale nel mondo dell'apprendimento, questo è andato progressivamente peggiorando in tutti gli ordini di scuola e in tutti e cinque i continenti. Questo è un dato conclamato, affermato dalla ricerca. La Svezia sta facendo la cosa giusta, dovrebbe essere di monito per tutto il mondo".