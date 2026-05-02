LA SVOLTA

Cyberbullismo, stretta dell'Europa: chieste sanzioni più dure

Il Parlamento europeo chiede una svolta: definizione unica, pene efficaci e responsabilità diretta delle piattaformea tutela dei minori

02 Mag 2026 - 12:18
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Un adolescente su sei in Europa dice di essere stato vittima di cyberbullismo. Un dato che fotografa un'emergenza ormai strutturale e che spinge l'Unione europea a cambiare passo: non più solo prevenzione, ma un vero salto giuridico, fino a trasformare il fenomeno in un reato riconosciuto a livello comunitario. Nel mirino algoritmi, IA e tutela dei minori.

L'allarme dell’Europarlamento

 Il segnale arriva da Parlamento europeo, che in una recente risoluzione ha acceso i riflettori su un fenomeno in crescita e ancora sottovalutato. Il testo, approvato a larga maggioranza, sottolinea come le misure attuali non siano sufficienti a proteggere le vittime, soprattutto tra i più giovani. La richiesta è chiara: servono sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive", ma anche strumenti più semplici per denunciare gli abusi e colmare le lacune normative tra i diversi Paesi membri.

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Verso un reato europeo

 Uno dei passaggi più rilevanti riguarda la proposta di introdurre una definizione comune di cyberbullismo in tutta l'Unione. L'obiettivo è ambizioso: riconoscerlo come reato transfrontaliero, superando la frammentazione legislativa attuale. In alternativa, gli eurodeputati suggeriscono di includere i casi più gravi tra i cosiddetti reati d'odio a livello europeo, così da garantire un quadro normativo più solido e uniforme.

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Le piattaforme sono sotto accusa

 Nel mirino finiscono anche le grandi piattaforme digitali. Secondo il Parlamento, i modelli di business basati sull'engagement rischiano di amplificare contenuti tossici, soprattutto quando entrano in gioco algoritmi di raccomandazione iper personalizzati. Da qui la richiesta di applicare in modo più rigoroso il Digital Services Act, in particolare per quanto riguarda la protezione dei minori. Le piattaforme sono chiamate a fare di più: prevenire, segnalare e rimuovere contenuti dannosi, assumendosi una responsabilità diretta.

Il nodo dell'intelligenza artificiale

 Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dall'uso crescente dell’intelligenza artificiale per creare contenuti abusivi: deepfake, immagini intime non consensuali e applicazioni capaci di manipolare foto reali. Il Parlamento chiede il rispetto degli obblighi previsti dall'AI Act e punta a vietare strumenti particolarmente pericolosi, come le cosiddette nudifier apps, attualmente al centro del negoziato tra istituzioni europee.

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Tutela delle vittime e prevenzione

 Il testo insiste anche sulla necessità di rafforzare il sostegno alle vittime, aumentando i fondi alle organizzazioni specializzate e integrando il cyberbullismo nelle politiche di salute mentale. Prevenzione ed educazione diventano centrali: scuole, famiglie ed educatori sono chiamati a un ruolo attivo, mentre gli Stati membri dovranno garantire una rapida attuazione della direttiva sui diritti delle vittime.

Un fenomeno in crescita

 Il quadro resta preoccupante. Il cyberbullismo è ormai una minaccia diffusa, con conseguenze psicologiche profonde e durature. Nonostante alcuni Paesi abbiano già introdotto leggi specifiche, come l'Irlanda con la Coco's Law, l'Europa continua a muoversi in ordine sparso. Da qui l'urgenza di un intervento coordinato. Anche perché, secondo i dati citati dall'Eurocamera, il 92% dei cittadini europei chiede un'azione più incisiva.

La prossima sfida per l'UE

 La Commissione europea ha già presentato nel febbraio 2026 un piano d'azione contro il cyberbullismo. Ma ora la pressione politica cresce: trasformare le linee guida in norme vincolanti sarà il vero banco di prova.

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