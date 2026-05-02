Cyberbullismo, stretta dell'Europa: chieste sanzioni più dure

Il segnale arriva da Parlamento europeo, che in una recente risoluzione ha acceso i riflettori su un fenomeno in crescita e ancora sottovalutato. Il testo, approvato a larga maggioranza, sottolinea come le misure attuali non siano sufficienti a proteggere le vittime, soprattutto tra i più giovani. La richiesta è chiara: servono sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive", ma anche strumenti più semplici per denunciare gli abusi e colmare le lacune normative tra i diversi Paesi membri.