Cosa dicono i prof? - Docenti universitari, scrittori e professori di liceo hanno difeso il valore dell’opera, sostenendo che il problema non sia il romanzo in sé, bensì il modo in cui viene insegnato. Per i sostenitori del mantenimento dell’opera nel biennio, togliere Manzoni significherebbe impoverire la formazione culturale degli studenti. Secondo altri, invece, il punto è diverso: non abolire il classico, ma ripensarne tempi e modalità. Chi propone di spostare o ridurre I Promessi Sposi sostiene che il biennio sia troppo presto per affrontare un testo così complesso. Molti insegnanti segnalano che gli studenti arrivano alle superiori con difficoltà crescenti nella comprensione del testo e nella lettura lunga. L’idea, quindi, sarebbe quella di introdurre prima romanzi contemporanei, graphic novel o narrativa più accessibile, rimandando Manzoni agli anni successivi. Secondo alcuni pedagogisti, imporre subito un classico percepito come “ostico” rischia di allontanare i ragazzi dalla lettura invece di avvicinarli.