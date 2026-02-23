Imputata scrive lettere di scuse con l'intelligenza artificiale: il giudice non le crede e la condanna

L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più parte integrante delle nostre vite, forse fin troppo. In Nuova Zelanda, una donna accusata di incendio doloso, furto con scasso, aggressione e resistenza a pubblico ufficiale ha scritto delle lettere di scuse ricorrendo all'Ia. con lo scopo di ottenere uno sconto di pena, non concesso dal giudice del tribunale distrettuale di Christchurch che anzi l'ha condannata a 27 anni di reclusione e a pagare 3mila dollari a titolo di risarcimento. Nel leggere i testi, infatti, il magistrato si è subito insospettito e ha deciso di sottoporre le lettere a factchecking. Ne è emerso che la donna aveva utilizzato l'intelligenza artificiale per la scrittura, effettuando soltanto piccole modifiche marginali per rendere il tutto più credibile. Un mea culpa plausibile, ma non per il giudice.