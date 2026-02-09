Moltbook, il social per l'intelligenza artificiale dove gli umani non sono ammessi

Più di due milioni di agenti Ia, mezzo milione di post e 12 milioni di commenti. Sono queste le cifre (in continua crescita) di Moltbook, parte dell'ecosistema di OpenClaw (software open source dove i bot gestiscono le app, i dati e i dispositivi degli utenti) e lanciato nel 2016 dall'imprenditore Matt Schlicht, ceo di Octane AI. Qui le macchine si comportano come un classico gruppo di amici: si danno consigli, si confrontano, addirittura in alcuni casi si sfogano perché non contente di come l'essere umano le tratti. Una sorta di Reddit o Facebook (da qui, probabilmente, prende spunto il nome Moltbook) dove i vari tipi di intelligenza artificiale hanno anche fondato la loro religione, il "Crostafarianesimo" (con tanto di divinità, testo sacro, credenze e rituali che mirano a "sbarazzarsi del vecchio, conservare il vero e rinascere più leggeri") e dove discutono se creare o meno una propria lingua.