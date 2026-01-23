Il paradosso dell'intelligenza artificiale: sì alle foto hard ma censura le opere d'arte

La ragione alla base di questa discrasia starebbe, secondo la docente, nel funzionamento delle piattaforme social. Se nella vita reale ci sono le persone e le leggi a cui devono attenersi, nei social media esistono utenti e "sistemi di filtro" governati strettamente da un algoritmo che "risponde a impostazioni progettuali, tecniche e statistiche ma anche a indirizzi culturali e valoriali che dipendono dai dati con cui è addestrato e dalle scelte che lo indirizzano". Certo, come ricorda Valeria Falce, anche le piattaforme hanno un loro sistema di leggi: il Dsa (Digital services act) e l'Ai act. I social sono infatti obbligati a motivare tutte le decisioni riguardo a come moderano i contenuti e a rimuovere i contenuti illeciti appena ne vengano a conoscenza. Non solo. Le piattaforme sono "soggette a una speciale responsabilità", secondo cui devono "valutare e mitigare i rischi derivanti dal funzionamento dei loro sistemi, tra cui quelli per la libertà di espressione e per la diffusione di contenuti illegali". Eppure, sottolinea Valeria Falce, tutto è come prima e nulla è cambiato.