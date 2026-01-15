Scuole chiuse ma registri elettronici aperti: 7 studenti su 10 hanno ricevuto i compiti durante le Feste

A rivelare il dato - che riaccende la polemica sulla maleducazione digitale dei docenti italiani - è il portale Skuola.net che ha intervistato oltre 1.200 alunni di scuole medie e superiori al rientro dalla recente pausa scolastica. Il tutto, infatti, avviene purtroppo ignorando le indicazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito, che lo scorso maggio aveva raccomandato di non assegnare i compiti al di fuori del tempo scuola e di farli trascrivere sul diario oltre che riportarli sul registro elettronico.