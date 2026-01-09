Scuole al gelo: otto studenti su dieci hanno sofferto il freddo al rientro in classe

E la combinazione dei costi di esercizio elevati con un'edilizia non pensata per l’efficienza termica è proprio una delle principali cause dell’era glaciale a scuola di questi giorni. Per un terzo degli studenti (34%) il problema è, infatti, a monte: i riscaldamenti non sarebbero stati accesi nei giorni precedenti al rientro, rendendo impossibile scaldare ambienti rimasti freddi per settimane. Lecito supporre che le esigenze di risparmio degli enti locali, che sono i proprietari delle scuole e pagano le bollette, abbiano avuto un ruolo determinante.