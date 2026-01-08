Medicina, è arrivato il momento della verità: prima graduatoria nazionale e meno di una settimana per accettare il posto

Dopo mesi di polemiche e correzioni di rotta per evitare graduatorie deserte, è arrivato il momento della verità per i circa 22.500 candidati idonei - secondo quanto stimato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - che si contenderanno uno dei 17.278 posti in palio nei corsi di Medicina e Chirurgia. Infatti, è stata pubblicata la graduatoria nazionale nominativa risultante dalle prove di merito svoltesi al termine Semestre aperto: chiaramente l’attenzione è puntata su Medicina e Chirurgia, ma con le stesse modalità e tempistiche ci si giocherà un posto anche per Odontoiatria e Veterinaria.