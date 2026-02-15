Le misure per incentivare la natalità hanno avuto effetti limitati e la Cina corre ai ripari. Dopo decenni di politiche per controllare le nascite, oggi il problema è opposto: non ci sono abbastanza bambini. Le nascite sono ai minimi storici e la popolazione diminuisce per il quarto anno consecutivo. Una società che invecchia rapidamente mette sotto pressione pensioni, sanità e crescita economica, creando un equilibrio sempre più fragile. Così, accanto a incentivi sociali, Pechino punta su un'altra strategia: robot, automazione e intelligenza artificiale. L'obiettivo è mantenere alta la produttività anche con meno forza lavoro, trasformando le fabbriche in macchine quasi autonome e sviluppando robot umanoidi per assistenza, logistica e cura degli anziani.