Safer Internet day, "un adolescente su tre usa i chatbot dell'IA": i consigli per i genitori

Secondo i dati di una indagine promossa da Telefono Azzurro in collaborazione con Ipsos Doxa su ragazzi tra i dodici e i diciotto anni, nel 2025 il 35% dichiara di utilizzare strumenti di IA (come ChatGpt) tra le attività online svolte più frequentemente. La conoscenza dei chatbot dell'IA è molto elevata: il 74% dei giovani afferma di conoscerli e, dopo una breve spiegazione, il 75% dichiara di utilizzarli. ChatGpt risulta il chatbot più utilizzato (83%), seguito da Gemini (36%), Meta AI (27%) e Microsoft Copilot (7%). Se l'impiego principale dei chatbot resta legato allo studio, ai compiti e alla ricerca, emerge anche che il 14% dei ragazzi dichiara di rivolgersi spesso per ricevere consigli personali, mentre il 34% lo ha fatto almeno qualche volta. Dal punto di vista emotivo, l'interazione con i chatbot suscita prevalentemente curiosità e divertimento, ma il 23% dei ragazzi dichiara di essersi sentito non giudicato e il 16% meno solo. Solo il 9% riferisce un'esperienza insoddisfacente. Accanto ai benefici percepiti, emergono anche i rischi. Il 40% dei ragazzi segnala una possibile riduzione del pensiero critico, il 35% una diminuzione delle relazioni sociali reali, il 33% il rischio di confondere realtà e finzione, il 25% la possibilità di sviluppare dipendenza.