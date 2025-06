Smartphone, la nuova dipendenza delle prossime generazioni?

Essere connessi è l’obiettivo principale della giornata di un adolescente, da raggiungere a ogni costo pena l’esclusione dal gruppo di amici e il conseguente isolamento. E anche i valori sono rivisti: l’autostima non viene più dai riconoscimenti in ambito scolastico o sportivo, ma dal numero di “followers” racimolati e di “mi piace” raggiunti sotto ogni post. Un “trofeo” che si vuole ottenere anche a costo di cadere in provocazioni o esagerazioni.