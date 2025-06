La connessione tra social e tv è evidente, come sottolinea il direttore generale Informazione e Comunicazione di Mediaset Mauro Crippa: "Il sistema è circolare, dentro un cellulare si trova un universo, l’intelligenza artificiale ad esempio viene consultata dai ragazzini anche come assistenza psicologica e sentimentale. La tv è profondamente connessa perché la logica è la stessa, ovvero quella di catturare l’attenzione dello spettatore attraverso una storia, tenendolo inchiodato, lo spettatore non se ne deve andare se sta guardando una serie o uno spettacolo. La mia generazione passava interi pomeriggi a seguire delle serie, ma erano storie che poi potevamo raccontare. Una su tutte 'La freccia nera' con Loretta Goggi, era di una lentezza strepitosa, ma i ragazzi della mia età sono cresciuti con quei ritmi. Ricordo ancora che quando ci fu un referendum per abolire la pubblicità in tv si diceva 'si interrompe una emozione'. Ora siamo agli antipodi, sui social si deve continuamente interrompere una emozione sostituendola con una più forte. Non solo. Se il ragazzo non ha i social guarda Youtube dove viene distribuito TikTok, quindi bisogna stare attenti alla tv utilizzata con internet…".