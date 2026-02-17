Londra, l'intelligenza artificiale dirà se i bambini diventeranno dei criminali

"Stiamo guardando a come possiamo usare meglio l'intelligenza artificiale per predire i criminali del futuro, lo faremo in maniera etica e morale", ha detto una fonte del governo al Times. Si tratta di assicurarsi che i dati del servizio sanitario, dei servizi sociali, della polizia, dei ministeri del Lavoro e dell'Educazione vengano utilizzati efficacemente: "Adoperando l'intelligenza artificiale possiamo andare ben oltre quello che facciamo attualmente", ha sottolineato la fonte governativa. "Continuiamo a ricevere gli stessi profili criminali nel sistema giudiziario, ma interveniamo troppo tardi. Qui non si tratta di criminalizzare le persone, ma di assicurarsi che gli allarmi siano compresi meglio: i modelli basati sull'Ai possono farlo molto meglio", afferma la fonte informativa.