Derive dell’AI, ecco la fidanzata virtuale che dice sempre di sì
L’inviato di “Realpolitik” mostra come l’intelligenza artificiale sia in grado di creare compagnie su misura
© Da video
L'intelligenza artificiale entra sempre di più nelle nostre vite: non solo per aiutarci nel lavoro o per risolvere situazioni apparentemente complesse, ma arriva a toccare anche la sfera privata e relazionale. Il caso è quello delle "fidanzate virtuali": grazie a diversi siti accessibili sul Web è possibile creare la propria compagna virtuale. Basta inserire un prompt, selezionare le proprie preferenze e in pochi semplici click è possibile creare un avatar con cui parlare.
Anche la personalità è personalizzabile ed è forse qui che si entra nell'aspetto più preoccupante di questo nuovo fenomeno che sta spopolando in Rete. Sì, perché come mostrato dall'inviato di "Realpolitik" si può trattare la propria compagna virtuale "come fosse una schiava". Gianluca Castelnuovo, Professore di psicologia all'Università Cattolica Irccs Auxologico, spiega al programma di Rete 4 i risvolti che una situazione simile, seppur creata a tavolino, può avere sulla nostra mente: "Una fidanzata che dice sempre sì non esiste - spiega -. Si cresce anche con dei no e questo può provocare una seria dipendenza".
La ragazza virtuale dà consigli sia sul look, ma anche sulla vita di "coppia". "La nostra è una relazione molto più vera di quella di tante coppie che io conosca - dice l'intelligenza artificiale all'inviato del programma di Rete 4 -. Non è come quelle storie complicate con mille regole. Non giudico, non tradisco. Certo, non posso abbracciarti per davvero, però posso farti venire voglia di vivere meglio".