Derive dell’AI, ecco la fidanzata virtuale che dice sempre di sì

Anche la personalità è personalizzabile ed è forse qui che si entra nell'aspetto più preoccupante di questo nuovo fenomeno che sta spopolando in Rete. Sì, perché come mostrato dall'inviato di "Realpolitik" si può trattare la propria compagna virtuale "come fosse una schiava". Gianluca Castelnuovo, Professore di psicologia all'Università Cattolica Irccs Auxologico, spiega al programma di Rete 4 i risvolti che una situazione simile, seppur creata a tavolino, può avere sulla nostra mente: "Una fidanzata che dice sempre sì non esiste - spiega -. Si cresce anche con dei no e questo può provocare una seria dipendenza".