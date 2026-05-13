Punizioni corporali per i bulli: la linea dura di Singapore ha più di qualche sostenitore anche in Italia

A dimostrarlo è la reazione che hanno avuto i nostri studenti a una notizia arrivata di recente dall'estero, precisamente da Singapore: lì le bastonate sulle natiche sono parte delle pene previste dall'ordinamento giuridico e sono dettagliatamente normate in termini di numero massimo tollerabile, dimensioni della canna di bambù da utilizzare nonché età e genere dei soggetti punibili (maschi dai 9 ai 50 anni).