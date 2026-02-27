La supervisione può essere attivata solo con il consenso del minore. E il sistema non segnalerà ogni singola ricerca isolata, ma solo comportamenti ripetuti e concentrati nel tempo - quelli che, secondo gli esperti, possono indicare un disagio più profondo. Meta ha dichiarato di aver lavorato con il Suicide and Self-Harm Advisory Group, un comitato indipendente di consulenti esperti in prevenzione del suicidio, scegliendo un approccio prudente: meglio un falso positivo che un silenzio pericoloso. Il tema non è nuovo. Negli ultimi anni, la pressione sulle piattaforme è aumentata, soprattutto dopo le inchieste e le audizioni parlamentari negli Stati Uniti e in Europa sulla tutela dei minori online. La salute mentale degli adolescenti è diventata terreno di scontro politico, culturale e tecnologico.