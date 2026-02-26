Gela, studente colpisce con un martello un compagno a scuola
Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso: non sarebbe in gravi condizioni
Uno studente di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola, di un anno più grande, all'interno di un istituto professionale a Gela, in provincia di Caltanissetta. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il ragazzo ferito è stato portato al pronto soccorso: non sarebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire i motivi della lite, degenerata nell'aggressione.
I motivi dell'aggressione
L'episodio sarebbe maturato in un contesto di presunto bullismo. Secondo i primi accertamenti della polizia, l'aggressore avrebbe portato il martello da casa. Il giovane avrebbe già avuto in passato comportamenti aggressivi in ambito scolastico. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità.