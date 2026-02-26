Gela, studente colpisce con un martello un compagno a scuola

L'episodio sarebbe maturato in un contesto di presunto bullismo. Secondo i primi accertamenti della polizia, l'aggressore avrebbe portato il martello da casa. Il giovane avrebbe già avuto in passato comportamenti aggressivi in ambito scolastico. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità.