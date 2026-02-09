Decreto Sicurezza: 8 giovani su dieci approvano le nuove misure

Secondo il portale studentesco, comunque, il dato dei favorevoli è talmente netto da rappresentare un caso sociologico. “Siamo abituati a pensare ai giovani come a una categoria che soffre l’autorità”, sottolinea il direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci, “ma questi numeri ci raccontano un’altra storia. I ragazzi sono le prime vittime della violenza minorile: sono loro a subire le prepotenze dei coetanei in classe, sui mezzi pubblici o il sabato sera. Appoggiando misure così severe, ci stanno dicendo che non si sentono sicuri e che, pur di avere protezione, sono disposti ad accettare limitazioni e controlli più rigidi. È una richiesta di aiuto che le istituzioni non potevano più ignorare”.