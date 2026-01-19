Studente ucciso a La Spezia, la violenza è ormai norma nella "dieta mediatica" dei giovani

Sfide tra criminali, serial killer, sparatorie, violenze di ogni tipo fanno ormai parte della quotidianità della maggior parte dei giovani. E non serve andarle a cercare, sono loro che inseguono i ragazzi su social, videogiochi, canzoni e serie tv. Lo rivela un'indagine di Skuola.net, secondo cui contenuti estremi e inappropriati entrano praticamente ogni giorno (27%) o comunque molto spesso (37%) nella “dieta mediatica” dei più giovani. Solo al 28% capita decisamente poco e ad appena il 9% mai.