Anche per questo, agli occhi delle ragazze e dei ragazzi, le misure previste sono viste come un tampone, non come la cura. Infatti, se potessero decidere loro come investire sulla sicurezza, farebbero soprattutto altro. Il 47% punterebbe tutto su educazione e prevenzione, chiedendo corsi obbligatori su gestione della rabbia, legalità e affettività.