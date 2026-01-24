Metal detector a scuola, Valditara insiste: "Necessari per la sicurezza, se i docenti sono preoccupati"
Il ministro dell'Istruzione ha spiegato che, nella sua idea, il metal detector dovrebbe essere mobile. E sarebbe installato solo su richiesta
© Ansa
"La prima cosa che mi viene in mente è proporre metal detector mobili per controllare gli ingressi laddove la scuola sia preoccupata. Hanno parlato di repressione e alcuni gli hanno dato retta. Io ero incredulo, questa è sicurezza". Lo ha ribadito ancora una volta il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara all'evento della Lega in Abruzzo, richiamando alla memoria il lungo elenco di tragedie e tragedie sfiorate avvenute nelle classi italiane durante le scorse settimane.
La sicurezza di Valditara: "È esigenza di sicurezza e libertà"
"Viene ucciso un ragazzo con un coltello. Oggi hanno trovato un ragazzo con il machete a scuola. Sappiamo che purtroppo sta diventando quasi una moda e molti ragazzi ci vanno in giro". Per questo secondo Valditara sarebbe opportuno dare la possibilità di installare una tecnologia come quella del metal detector "laddove il preside e la comunità scolastica" lo ritengano opportuno. E ovviamente solo previa autorizzazione del prefetto competente. "Questa è una esigenza di sicurezza, di libertà. È una garanzia nei confronti dei nostri giovani, dei nostri docenti, del personale della scuola".
Il "Pacchetto sicurezza" e i casi delle ultime settimane
La possibile adozione di metal detector negli istituti scolastici più "a rischio" andrebbe di pari passo con le proposte che il governo ha presentato nel nuovo "Pacchetto sicurezza", tra cui una stretta per il porto di armi da taglio e da punta per i giovani e giovanissimi. Solo nelle scorse settimane, oltre all'accoltellamento mortale del 18enne Youssef Abanoub per mano di un compagno di scuola, è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in classe per ben due volte tra il Friuli e Bologna. Gli agenti, intervenuti, sono riusciti a sequestrare la lama a studenti minorenni prima che fosse troppo tardi.