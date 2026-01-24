Metal detector a scuola, Valditara insiste: "Necessari per la sicurezza, se i docenti sono preoccupati"

"La prima cosa che mi viene in mente è proporre metal detector mobili per controllare gli ingressi laddove la scuola sia preoccupata. Hanno parlato di repressione e alcuni gli hanno dato retta. Io ero incredulo, questa è sicurezza". Lo ha ribadito ancora una volta il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara all'evento della Lega in Abruzzo, richiamando alla memoria il lungo elenco di tragedie e tragedie sfiorate avvenute nelle classi italiane durante le scorse settimane.