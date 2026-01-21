Friuli, minorenne entra in classe con un coltello: sequestrato dai carabinieri

La lama è stata sequestrata dai carabinieri, avvertiti dal dirigente scolastico dopo che gli amici del giovane avevano riferito l'accaduto
© Ansa
Era entrato con un coltello di 15 centimetri in classe, pronto a usarlo contro un obiettivo non ancora precisato. I carabinieri sono però entrati nell'istituto scolastico, nella Bassa Friulana, e hanno sequestrato la lama allo studente minorenne. Il fatto è avvenuto pochi giorni dopo il tragico accoltellamento di La Spezia, in cui il 18enne Youssef Abanoub è stato colpito e ucciso per questioni di gelosia dal compagno di scuola 19enne Zouhair Atif.
Ad avvertire l'Arma sarebbe stato il dirigente scolastico, allertato della situazione da alcuni compagni di classe del giovane. A quel punto, chiamati i carabinieri, i militari sono intervenuti all'interno dell'istituto. I fatti sono ancora al vaglio degli inquirenti, così come le responsabilità del ragazzo dal punto di vista giudiziario.