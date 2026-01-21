Logo Tgcom24
Cronaca
Friuli Venezia Giulia
friuli, Dopo il caso a La Spezia

Friuli, minorenne entra in classe con un coltello: sequestrato dai carabinieri

La lama è stata sequestrata dai carabinieri, avvertiti dal dirigente scolastico dopo che gli amici del giovane avevano riferito l'accaduto

21 Gen 2026 - 18:28
© Ansa

Era entrato con un coltello di 15 centimetri in classe, pronto a usarlo contro un obiettivo non ancora precisato. I carabinieri sono però entrati nell'istituto scolastico, nella Bassa Friulana, e hanno sequestrato la lama allo studente minorenne. Il fatto è avvenuto pochi giorni dopo il tragico accoltellamento di La Spezia, in cui il 18enne Youssef Abanoub è stato colpito e ucciso per questioni di gelosia dal compagno di scuola 19enne Zouhair Atif.

L'intervento dei compagni di classe

 Ad avvertire l'Arma sarebbe stato il dirigente scolastico, allertato della situazione da alcuni compagni di classe del giovane. A quel punto, chiamati i carabinieri, i militari sono intervenuti all'interno dell'istituto. I fatti sono ancora al vaglio degli inquirenti, così come le responsabilità del ragazzo dal punto di vista giudiziario.
 

