L'abbandono universitario non è un gesto eclatante. È un processo lento, quasi invisibile. I dati raccolti da AlmaDiploma parlano chiaro: più del 15% degli iscritti cambia rotta o lascia già nel primo anno. Ma ridurre tutto a una percentuale rischia di semplificare troppo. Per anni si è detto ai ragazzi che scegliere l'università significava investire sul futuro. Ma quale futuro? Molte matricole arrivano all'iscrizione con un orientamento fragile, spesso costruito per esclusione o per pressione esterna. Il risultato è un paradosso: iniziano a studiare qualcosa che non è nelle loro corde. Non è mancanza di impegno è assenza di identificazione. L'orientamento in molti casi non c'è. Mostrare piani di studio non significa aiutare a compiere una scelta. Manca uno spazio reale in cui i ragazzi possano interrogarsi su chi sono, prima ancora che su cosa studiare.