Perché le donne fanno fatica a restare nel mondo del lavoro? Nei nidi c’è posto solo per un bimbo su tre

La difficoltà di avere un posto dove lasciare i propri figli, specialmente quelli più piccoli, è forse uno degli ostacoli principali alla piena e reale occupazione femminile. E il nostro Paese lo dimostra appieno. Oggi, infatti, in Italia solo poco più un bambino su tre, tra quelli sotto i tre anni di vita, è inserito in un asilo nido (che sia pubblico, convenzionato o privato).