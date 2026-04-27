La risposta sta nei numeri. Su 100 giovani donne tra i 18 e i 34 anni, solo 45 lavorano, contro i 59 uomini. Un divario di 14 punti percentuali che racconta molto più di qualsiasi slogan. E non finisce con l'assunzione: per le giovani gli stipendi sono più bassi, la crescita è più lenta e i soffitti di cristallo restano ancora solidissimi. Secondo il report del Cnel "L’attrattività dell'Italia per i giovani dei Paesi avanzati", le donne che emigrano sono mediamente più istruite dei loro coetanei uomini. Oltre il 38% delle espatriate è laureata, contro il 32,1% degli uomini: tra il 2011 e il 2024 hanno lasciato il Paese 74.500 laureate, più dei laureati. I dati AlmaLaurea, poi, confermano che le donne ottengono voti più alti sia all'università sia alla maturità. Una perdita che ha un valore stimato di 159,5 miliardi di euro, pari al 7,7% del Pil. Un conto salatissimo, che però non racconta tutto.