Caldo, i trucchi per "sopravvivere": la guida definitiva

Gli abiti che indossiamo possono fare la differenza. Tanto per cominciare, meglio scegliere indumenti in cotone traspiranti e leggeri, che non necessitano di essere stirati. No, quindi, a camicie, tubini e abiti fascianti per le donne. Via libera, invece, a t-shirt di cotone leggere, che possono essere indossate senza essere stirate; abiti plissettati per le donne; pantaloncini o bermuda di jeans o in maglina leggera. Quanto alle scarpe, in casa meglio camminare a piedi nudi per beneficiare della frescura dei pavimenti. Tenere i piedi liberi dalle scarpe ci eviterà anche la sofferenza di sentirli chiusi in scarpe che diventano strette perché, con il caldo, vene e capillari si dilatano e mani e piedi saranno più gonfi.