Perché ci sentiamo già stanchi con il caldo di maggio: cosa succede davvero al corpo
Le prime ondate di calore arrivate già a fine maggio stanno modificando energia, pressione e concentrazione molto prima dell’estate. Dallo stress termico al sonno disturbato, ecco perché il caldo improvviso può farci sentire più scarichi anche senza fare grandi sforzidi Silvia Trevaini
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Con l’arrivo delle prime ondate di calore molte persone iniziano a sentirsi improvvisamente più stanche. Non necessariamente dopo uno sforzo fisico intenso, ma anche durante normali giornate di lavoro, spostamenti in città o attività quotidiane apparentemente leggere. Compare una sensazione di energia ridotta, maggiore fatica mentale, sonnolenza pomeridiana, difficoltà di concentrazione e talvolta una specie di rallentamento generale che viene spesso liquidato con una frase semplice: “è il caldo”. Quest’anno il fenomeno è arrivato ancora prima. Le temperature sopra la media registrate già a fine maggio stanno anticipando sintomi tipicamente estivi come spossatezza, cali di pressione, irritabilità e senso di affaticamento diffuso. In realtà dietro questa stanchezza esiste una risposta fisiologica molto precisa. Le alte temperature costringono infatti l’organismo a lavorare continuamente per mantenere stabile la temperatura corporea. Questo adattamento richiede energia, modifica la circolazione sanguigna, altera l’equilibrio dei liquidi e può influenzare anche cervello, pressione arteriosa e performance cognitive. Negli ultimi anni gli specialisti parlano sempre più spesso di “stress termico”: una condizione in cui caldo, umidità e ridotta capacità di recupero affaticano progressivamente l’organismo, soprattutto nelle città e durante le ondate di calore sempre più frequenti. Il punto importante è che il corpo non vive il caldo come un semplice fastidio ambientale. Lo interpreta come uno stimolo fisiologico continuo a cui deve adattarsi. Ed è proprio questo lavoro di adattamento che può generare spossatezza anche in persone sane e giovani.
Cosa succede al corpo quando fa molto caldo
Per evitare il surriscaldamento, il corpo attiva diversi meccanismi di termoregolazione. Il principale è la vasodilatazione periferica: i vasi sanguigni si dilatano per disperdere più facilmente il calore attraverso la pelle. Aumenta inoltre la sudorazione, che raffredda il corpo attraverso l’evaporazione. Questi processi sono fondamentali per la sopravvivenza, ma richiedono un grande lavoro fisiologico. La perdita di liquidi attraverso il sudore può ridurre il volume circolante e contribuire a una diminuzione della pressione arteriosa, soprattutto nelle persone predisposte. Il risultato può essere una sensazione di debolezza, gambe pesanti, giramenti di testa o affaticamento generale. In parallelo il cuore deve lavorare di più per mantenere adeguata la circolazione sanguigna mentre il corpo cerca di disperdere calore. Anche l’umidità peggiora il problema. Quando l’aria è molto umida il sudore evapora più lentamente e il raffreddamento corporeo diventa meno efficiente. È uno dei motivi per cui il caldo umido viene spesso percepito come più “pesante” e debilitante rispetto al caldo secco.
Perché il caldo influisce anche sul cervello
La stanchezza estiva non è soltanto fisica. Le alte temperature possono influenzare anche attenzione, memoria di lavoro e capacità di concentrazione. Quando il corpo è impegnato nella termoregolazione, una parte significativa delle energie viene destinata al mantenimento dell’equilibrio interno. Inoltre una lieve disidratazione, anche senza sintomi evidenti, può influenzare lucidità mentale e performance cognitive. Molte persone durante l’estate riferiscono infatti maggiore irritabilità, difficoltà di concentrazione, rallentamento mentale, sonnolenza diurna e minore produttività. Gli esperti sottolineano che il cervello è particolarmente sensibile alle variazioni di temperatura e all’equilibrio idrico. Anche piccoli cambiamenti possono modificare percezione della fatica e capacità di mantenere attenzione prolungata. Nelle città questo effetto può diventare ancora più intenso. Il fenomeno delle “isole di calore urbane” aumenta infatti la temperatura percepita soprattutto nelle ore serali e notturne, riducendo il recupero fisiologico.
Perché ci sentiamo più scarichi anche senza fare sport
Uno degli aspetti più frustranti della stanchezza da caldo è che spesso compare anche senza attività fisica intensa. Questo succede perché il caldo rappresenta già di per sé un carico fisiologico. Camminare sotto il sole, restare a lungo in ambienti poco ventilati, spostarsi sui mezzi pubblici o lavorare in città molto calde obbliga il corpo a consumare energia per mantenere costante la temperatura interna. Anche il sonno può diventare meno recuperativo durante i primi periodi di caldo anomalo. Le notti più calde aumentano i micro-risvegli e peggiorano la qualità del recupero notturno, creando una sensazione di stanchezza cumulativa che si trascina durante la giornata. Inoltre molte persone modificano inconsapevolmente alimentazione e idratazione. Si mangia meno durante il giorno, si bevono più alcolici nelle occasioni sociali oppure si consumano pasti molto sbilanciati. Tutti fattori che possono amplificare il senso di spossatezza.
Chi soffre di più le prime ondate di calore
La sensibilità al caldo varia molto da persona a persona. Alcuni soggetti risultano più vulnerabili allo stress termico: anziani, bambini, persone con pressione bassa, soggetti con patologie cardiovascolari, lavoratori esposti molte ore all’aperto e chi soffre di disturbi del sonno. Anche chi vive in grandi città può essere più esposto. Cemento, traffico, inquinamento e ventilazione ridotta aumentano infatti la temperatura percepita e riducono il recupero fisiologico. Inoltre lo stress accumulato durante l’anno tende spesso a emergere proprio quando il ritmo rallenta e il corpo abbassa le difese compensatorie. Per questo la stanchezza estiva non dipende quasi mai da una sola causa, ma da una combinazione di fattori fisiologici, ambientali e comportamentali.
Come aiutare davvero il corpo ad adattarsi al caldo
La strategia più efficace non è “combattere” il caldo, ma aiutare il corpo ad adattarsi meglio. Idratazione regolare, sonno adeguato, pasti equilibrati e riduzione dello stress termico rappresentano le basi della prevenzione estiva. Anche distribuire meglio le energie durante la giornata può fare la differenza. Gli specialisti consigliano di limitare attività fisiche intense nelle ore più calde, favorire ambienti ventilati e mantenere una routine di recupero più regolare. L’alimentazione dovrebbe sostenere il corpo senza appesantire digestione e metabolismo. Frutta, verdura, pasti completi ma leggeri e una corretta distribuzione dei liquidi aiutano a mantenere più stabile l’equilibrio energetico. La stanchezza da caldo non è quindi soltanto una sensazione soggettiva o mancanza di volontà. È una risposta biologica concreta allo stress termico. Comprendere come le prime ondate di calore modificano il funzionamento dell’organismo permette di interpretare meglio i segnali del corpo e affrontare l’estate con strategie più realistiche ed efficaci.