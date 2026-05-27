Perché ci sentiamo già stanchi con il caldo di maggio: cosa succede davvero al corpo

Con l’arrivo delle prime ondate di calore molte persone iniziano a sentirsi improvvisamente più stanche. Non necessariamente dopo uno sforzo fisico intenso, ma anche durante normali giornate di lavoro, spostamenti in città o attività quotidiane apparentemente leggere. Compare una sensazione di energia ridotta, maggiore fatica mentale, sonnolenza pomeridiana, difficoltà di concentrazione e talvolta una specie di rallentamento generale che viene spesso liquidato con una frase semplice: “è il caldo”. Quest’anno il fenomeno è arrivato ancora prima. Le temperature sopra la media registrate già a fine maggio stanno anticipando sintomi tipicamente estivi come spossatezza, cali di pressione, irritabilità e senso di affaticamento diffuso. In realtà dietro questa stanchezza esiste una risposta fisiologica molto precisa. Le alte temperature costringono infatti l’organismo a lavorare continuamente per mantenere stabile la temperatura corporea. Questo adattamento richiede energia, modifica la circolazione sanguigna, altera l’equilibrio dei liquidi e può influenzare anche cervello, pressione arteriosa e performance cognitive. Negli ultimi anni gli specialisti parlano sempre più spesso di “stress termico”: una condizione in cui caldo, umidità e ridotta capacità di recupero affaticano progressivamente l’organismo, soprattutto nelle città e durante le ondate di calore sempre più frequenti. Il punto importante è che il corpo non vive il caldo come un semplice fastidio ambientale. Lo interpreta come uno stimolo fisiologico continuo a cui deve adattarsi. Ed è proprio questo lavoro di adattamento che può generare spossatezza anche in persone sane e giovani.