Caldo record in Europa, la portavoce del governo francese: "Sette morti legati alle alte temperature"

Caldo record in Europa. Le alte temperature che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato sette morti secondo la portavoce del governo, Maud Bregeon. ''Quello che posso dire oggi (martedì 26 maggio, ndr) è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo", ha dichiarato Bregeon, aggiungendo che "bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata (di calore, ndr)''. Fonti vicine alla portavoce precisano che due persone sarebbero morte annegate in Gironda, una nella Marna, un'altra in Seine-et-Marne e un'altra in Maine-et-Loire. Due persone sarebbero decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'hinterland di Lione.
Caldo record per il mese di maggio in Francia con temperature oltre i 30 gradi
In generale, in Francia è caldo record per il mese di maggio. Secondo l'agenzia Météo-France, le temperature hanno raggiunto lunedì livelli mai visti per la stagione e martedì si prevede una giornata ancora più calda. "Si toccheranno massime da 33 a 36 gradi nei dipartimenti in allerta arancione per 'canicule''', avverte Météo France, ricorrendo all'ormai celebre espressione - "canicule", "canicola" - usata Oltralpe per indicare i giorni di caldo estremo.
Gli otto dipartimenti posti in stato di vigilanza arancione sono: Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Loire-Atlantique. Temperature massime oltre i 30 gradi anche a Parigi proprio nei giorni in cui si disputa il Roland Garros.
Ondata di caldo in Gb, martedì a Londra misurati 34,8 gradi
Non si placa l'ondata di caldo fuori stagione che ha interessato la Gran Bretagna, in particolare l'Inghilterra del sud-est e Londra, dove lunedì è stato battuto diverse volte il record di temperatura massima misurata a maggio: si è arrivati fino a 34,8 gradi, registrati a Kew Gardens, nel sud-ovest della capitale. Ma martedì si attende un nuovo primato a 35 gradi, secondo il Met Office, che ha definito come "tropicale" la notte scorsa.
Il sud dell'Inghilterra nel pomeriggio di lunedì ha fatto registrare temperature superiori a quelle di Lagos, Il Cairo, Damasco e Hanoi, con valori fino a 14 gradi al di sopra della media per la fine di maggio. Sono in vigore le allerte sanitarie emesse nei giorni scorsi, a fronte dei "significativi impatti" attesi sui servizi sanitari e sociali, in particolare per le ricadute sulla salute degli over 65 e delle persone con malattie croniche. Mentre la compagnia ferroviaria South Western Rail ha soppresso alcuni treni lungo le linee tra Londra e il sud-ovest dell'Inghilterra a causa del caldo e avviato revisioni dell'intera rete.