Caldo record in Europa, la portavoce del governo francese: "Sette morti legati alle alte temperature"

Caldo record in Europa. Le alte temperature che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato sette morti secondo la portavoce del governo, Maud Bregeon. ''Quello che posso dire oggi (martedì 26 maggio, ndr) è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo", ha dichiarato Bregeon, aggiungendo che "bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata (di calore, ndr)''. Fonti vicine alla portavoce precisano che due persone sarebbero morte annegate in Gironda, una nella Marna, un'altra in Seine-et-Marne e un'altra in Maine-et-Loire. Due persone sarebbero decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'hinterland di Lione.