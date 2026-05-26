TUTTO RIPRESO IN UN VIDEO

Parma, prof picchiati al parco: sospesi tre studenti

Il provvedimento avrà la durata di trenta giorni

26 Mag 2026 - 21:35
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© Da video

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Sono stati sospesi per trenta giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti, nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore.  L'aggressione era stata ripresa da un video, diffuso sui social. 

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