Parma, denuncia molestie nel tema d'esame alle medie: condannato cugino 38enne

A dieci anni era stata molestata dal cugino, lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. La ragazza ha svelato il suo segreto nella prova di italiano, poi è riuscita a parlarne davanti alla commissione esaminatrice: "Quando avevo dieci anni, mio cugino di trent'anni mi si è avvicinato e mi ha toccato in tutte le parti possibili". Lo scrive la Gazzetta di Parma.