Parma, denuncia molestie nel tema d'esame alle medie: condannato cugino 38enne

A dieci anni era stata molestata dal cugino, lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. La ragazza ha svelato il suo segreto nella prova di italiano, poi è riuscita a parlarne davanti alla commissione esaminatrice: "Quando avevo dieci anni, mio cugino di trent'anni mi si è avvicinato e mi ha toccato in tutte le parti possibili". Lo scrive la Gazzetta di Parma.
Il coraggio e il percorso - Dopo anni di abusi subiti ha trovato la forza per raccontare. E' stato "W l'amore", un percorso di educazione affettiva e sessuale, a indicarle la strada da seguire. Considerando che l'uomo era incensurato e aveva versato un parziale risarcimento, gli sono state concesse le attenuanti generiche oltre alla sospensione della pena, di cui però potrà beneficiare solo se seguirà per un anno un percorso di recupero.