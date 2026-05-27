Tutti pazzi per l'Edo Running Style, la corsa giapponese che aumenta la resistenza e... le views sui social

L'Edo Running Style si è diffuso così rapidamente sui social anche per i suoi possibili benefici biomeccanici. Secondo le ricostruzioni di Oba, questo movimento sarebbe stato concepito per ridurre lo sforzo muscolare e sfruttare maggiormente equilibrio e inerzia del corpo. Il ricercatore, appassionato di sport e maratone, iniziò ad approfondire questi studi dopo aver subito un infortunio alle ginocchia a 48 anni, cercando un modo per recuperare resistenza fisica anche con l’avanzare dell’età. L’obiettivo della tecnica, infatti, non vuole essere quello di aumentare la velocità, ma limitare il consumo di energia sulle lunghe distanze. E questo è reso possibile da una minore sollecitazione di ginocchia e articolazioni, una distribuzione più equilibrata del peso corporeo e una migliore adattabilità a superfici difficili come fango, sabbia o terreni sconnessi. Molte di queste ipotesi, però, derivano principalmente dalle osservazioni di Oba, mentre gli studi scientifici che confrontano direttamente questo metodo con la corsa moderna sono ancora pochi. Per ora, intanto, resta un interessante punto di incontro tra sport e storia.