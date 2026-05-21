La casa anche come simbolo di libertà: così le donne della Gen Z riscrivono l’indipendenza
Negli Stati Uniti le single under 30 acquistano immobili quasi il doppio dei loro coetanei maschi, ma dietro i numeri c’è una nuova idea di emancipazione e autonomia, non solo dal punto di vista economico
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C’è una generazione di giovani donne che sta riscrivendo le regole dell’indipendenza, non solo economica. Non attraverso gesti eclatanti o rivoluzioni rumorose, ma con una scelta concreta, tradizionalmente considerata difficile perfino per molti adulti: comprare una casa. Secondo i dati diffusi dalla National Association of Realtors negli Stati Uniti, le donne single della Generazione Z rappresentano il 35% degli acquirenti immobiliari della loro fascia generazionale, contro il 18% degli uomini single. Un dato che va oltre il semplice andamento del mercato immobiliare e racconta un cambiamento culturale profondo.
Un'affermazione di autonomia - Per molte ragazze nate tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, la casa non è più soltanto un investimento, ma un’affermazione di autonomia. In un’epoca segnata da inflazione, mutui elevati e precarietà lavorativa, riuscire a comprare un’abitazione prima dei trent’anni appare quasi un’impresa. Eppure sempre più giovani donne scelgono di affrontare sacrifici economici, doppi lavori, rinunce e anni di risparmi pur di raggiungere questo obiettivo. Dietro questa corsa alla proprietà immobiliare non c’è solo il desiderio di stabilità, ma la ricerca di uno spazio personale conquistato senza dipendere da partner o famiglie.
Un cambiamento anche culturale - Il dato assume ancora più valore se letto in prospettiva storica. Fino agli anni Settanta, negli Stati Uniti, una donna non poteva ottenere facilmente un mutuo senza garanzie maschili. Oggi, invece, le giovani della Gen Z stanno trasformando quella che per decenni è stata una limitazione strutturale in una forma di emancipazione economica. Acquistare casa diventa così un gesto identitario: significa poter decidere da sole dove vivere, come vivere e quale futuro costruire. A spingere questo cambiamento contribuisce anche l’evoluzione sociale delle nuove generazioni femminili. Le donne oggi superano gli uomini nei percorsi universitari e in molti casi mostrano una maggiore pianificazione finanziaria. Risparmiano prima, investono prima e affrontano il tema della sicurezza economica con maggiore pragmatismo. Non sorprende quindi che siano loro, più degli uomini coetanei, a fare il passo verso la proprietà immobiliare.
Giovani risparmiatrici - Le storie raccolte nel report americano hanno tutte un elemento in comune: la rinuncia immediata in cambio di una libertà duratura. Giovani donne che vivono ancora con i genitori per accumulare il capitale necessario, che evitano spese superflue, che lavorano contemporaneamente in più settori pur di raggiungere l’anticipo richiesto per un mutuo. Dietro quei numeri ci sono vite costruite attorno a una priorità precisa: non dipendere da nessuno. La casa, per la Gen Z femminile, non rappresenta più il traguardo finale di una stabilità già acquisita, ma il primo passo per conquistarla. E forse è proprio questo l’aspetto più significativo della tendenza: le giovani donne non aspettano più "il momento giusto", il matrimonio o una sicurezza perfetta. Scelgono di costruirsela da sole. In un mercato immobiliare sempre più difficile, la crescita delle proprietarie single under 30 racconta quindi qualcosa di più grande di una statistica economica. Racconta una nuova idea di indipendenza femminile: meno simbolica, più concreta. Con le chiavi di casa in mano.