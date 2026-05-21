La casa anche come simbolo di libertà: così le donne della Gen Z riscrivono l’indipendenza

Un cambiamento anche culturale - Il dato assume ancora più valore se letto in prospettiva storica. Fino agli anni Settanta, negli Stati Uniti, una donna non poteva ottenere facilmente un mutuo senza garanzie maschili. Oggi, invece, le giovani della Gen Z stanno trasformando quella che per decenni è stata una limitazione strutturale in una forma di emancipazione economica. Acquistare casa diventa così un gesto identitario: significa poter decidere da sole dove vivere, come vivere e quale futuro costruire. A spingere questo cambiamento contribuisce anche l’evoluzione sociale delle nuove generazioni femminili. Le donne oggi superano gli uomini nei percorsi universitari e in molti casi mostrano una maggiore pianificazione finanziaria. Risparmiano prima, investono prima e affrontano il tema della sicurezza economica con maggiore pragmatismo. Non sorprende quindi che siano loro, più degli uomini coetanei, a fare il passo verso la proprietà immobiliare.