"Natalità e Fertility Gap, vi spiego perché in Italia desiderare un figlio non basta più"

"Indubbiamente il primo intervento riguarderebbe la revisione del calendario scolastico, con scuole aperte anche quando le lezioni sono sospese. Sul modello di altri stati lungimiranti, come per esempio la Francia, punterei a lasciare gli istituti scolastici aperti nei mesi di luglio e agosto proponendo agli studenti attività ricreative gestite dal terzo settore, ad allungare il periodo delle lezioni sia a giugno che a settembre e a far fare più pause agli studenti durante l'anno (ma sempre con la possibilità di poter usufruire delle scuole aperte per chi lo desidera). Sarebbe secondo me il modo migliore per sostenere i genitori che lavorano e allo stesso tempo alleggerire il carico di stress degli studenti che spesso arrivano a giugno completamente saturi, date le poche pause fatte durante l’anno scolastico. C’è da considerare, prosegue Francesca Fiore, che il calendario scolastico, così come strutturato, non è più al passo con i tempi. Oggi la stragrande maggioranza dei genitori ha una occupazione e conciliare la vita lavorativa con quella familiare è diventato sempre più un rebus. In questa direzione va anche la nostra petizione (che ha raccolto quasi 80mila firme) in cui chiediamo alle istituzioni di rimodulare il calendario scolastico italiano, il più lungo d'Europa insieme alla Danimarca, con 200 giorni di lezione e con due tristi primati: la pausa estiva più lunga e uno dei sistemi più stressanti del mondo".