Nel 2024 il 95,3% degli utenti di Internet di 11 anni e più ha utilizzato i social media almeno una volta, e l'81,8% lo ha fatto quotidianamente. Il 5% degli utenti di Internet di 11 anni e più presenta un profilo di utilizzo 'problematico' dei social media, avendo sperimentato comportamenti disfunzionali. Il fenomeno è nettamente più diffuso tra i giovani: 11,1% tra i 15-17 anni e 10,5% tra i 18-24 anni. Il divario di genere è particolarmente accentuato tra gli adolescenti: tra i 15-17enni il 15,5% delle ragazze presenta un "uso problematico", contro il 7% dei coetanei maschi.