Tra social e filtri è boom dei farmaci contro l'obesità, l'appello dell'Aifa: "Evitare il fai da te"
Il medicinale deve essere sempre parte di una strategia integrata che includa tra l'altro dieta ipocalorica e attività fisica e non bisogna doimenticare che possono avere diversi effetti collaterali
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Ne sentiamo parlare costantemente, lo leggiamo nei commenti sui social, lo sospettiamo alla vista di alcune foto: l'uso dei farmaci dimagranti è fuori controllo e spesso viene considerato il metodo più veloce per avere una forma invidiabile. Ma non è così. A dirlo sono anche i farmacisti, con un appello nel quale invitano a non considerare i nuovi medicinali per il diabete di tipo due e l'obesità (come Ozempic, ndr) come una scorciatoia per raggiungere l'obiettivo del dimagrimento. Anzi. Gli effetti collaterali sono tanti e il fai da te è bandito.
Un uso consapevole - Il medicinale deve essere sempre parte di una strategia integrata che includa tra l'altro dieta ipocalorica e attività fisica; considerare anche che questi farmaci possono avere diversi effetti collaterali, molto comuni quelli a carico dell'apparato gastrointestinale e non solo; evitare il fai da te e il loro uso al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate. Queste alcune delle raccomandazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), che, si legge in una nota, ha redatto una guida sull'uso consapevole dei nuovi farmaci contro il diabete e l'obesità che negli ultimi anni hanno registrato un vero e proprio boom.
Incremento maggiore tra privati cittadini - Per la sola semaglutide si è passati da circa 322mila confezioni rimborsate dal Ssn nel 2020 a oltre 4 milioni nel 2024 (+48,9% in un anno). Incremento ancora più forte negli acquisti privati a carico del cittadino: si è passati da circa 29,7 mila confezioni di semaglutide nel 2020 a oltre 326mila nel 2024 (+78,4% sul 2023), mentre la tirzepatide, al primo anno di commercializzazione, ha superato le 30mila confezioni. Si tratta comunque di farmaci che richiedono sempre la prescrizione del medico, aggiunge la nota dell'Aifa, e non vanno mai considerati una soluzione facile e senza rischi per il dimagrimento. Devono essere impiegati in modo consapevole, conformemente alle indicazioni autorizzate e sotto adeguato monitoraggio da parte del medico prescrittore.
Serve una corretta informazione - "Con questa iniziativa - afferma il presidente dell'Aifa Robert Nisticò - l'Agenzia intende rafforzare la corretta informazione per cittadini e operatori sanitari, sostenere la farmacovigilanza e contribuire alla tutela della salute pubblica, favorendo un accesso responsabile a terapie innovative di crescente rilevanza clinica. I farmaci sono uno strumento prezioso, ma non vanno mai intesi come scorciatoie prive di rischi". "Il documento - dichiara il Direttore Tecnico Scientifico Pierluigi Russo - nasce dalla crescente diffusione degli analoghi GLP-1 e doppi agonisti GIP/GLP-1 nel trattamento del diabete di tipo 2 e dell'obesità, nonché dall'esigenza di promuoverne un impiego appropriato, sicuro e basato su evidenze scientifiche".