Ne sentiamo parlare costantemente, lo leggiamo nei commenti sui social, lo sospettiamo alla vista di alcune foto: l'uso dei farmaci dimagranti è fuori controllo e spesso viene considerato il metodo più veloce per avere una forma invidiabile. Ma non è così. A dirlo sono anche i farmacisti, con un appello nel quale invitano a non considerare i nuovi medicinali per il diabete di tipo due e l'obesità (come Ozempic, ndr) come una scorciatoia per raggiungere l'obiettivo del dimagrimento. Anzi. Gli effetti collaterali sono tanti e il fai da te è bandito.