Ozempic, cos’è davvero il farmaco citato da Emma Marrone

Quando e perché è diventato così famoso - Il boom di Ozempic è iniziato tra il 2022 e il 2023, soprattutto negli Stati Uniti, quando alcune celebrità e influencer hanno iniziato a parlarne apertamente (o indirettamente) come metodo per perdere peso velocemente. Da lì, il tema è esploso sui social, tra video, testimonianze e indiscrezioni. A spingere ulteriormente la popolarità sono stati anche i risultati visibili in tempi relativamente rapidi e il passaparola online, che ha trasformato un farmaco per il diabete in un fenomeno virale. In poco tempo, Ozempic è diventato sinonimo di “dimagrimento facile”, anche se questa etichetta non riflette il suo reale utilizzo medico.