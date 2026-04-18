Ozempic, cos’è davvero il farmaco citato da Emma Marrone
Dalla risposta social della cantante pugliese al boom globale: come una medicina per il Diabete di tipo 2 è diventato virale tra social, celebrity e false scorciatoie
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La battuta di Emma Marrone su Ozempic ha riportato sotto i riflettori un farmaco di cui si parla sempre più spesso, soprattutto online. Ma al di là delle semplificazioni, si tratta di un medicinale con una funzione ben precisa. E soprattutto, con i suoi rischi e le sue controindicazioni se non usato come dovrebbe.
A cosa serve? - Ozempic è usato per trattare il Diabete di tipo 2. Aiuta a controllare la glicemia e viene prescritto dai medici insieme a dieta ed esercizio fisico. Il farmaco agisce su più fronti: aiuta il corpo a produrre insulina quando serve; riduce la fame; fa sentire sazi più a lungo. Proprio quest’ultimo effetto spiega perché molte persone perdono peso mentre lo assumono. L’effetto sul peso corporeo, osservato negli studi clinici, ha portato allo sviluppo di formulazioni a base di semaglutide specificamente indicate per l’obesità. Tuttavia, l’utilizzo di Ozempic a scopo dimagrante in soggetti non diabetici rappresenta un uso off-label e richiede una valutazione clinica accurata.Trial clinici randomizzati hanno dimostrato che il semaglutide è efficace nel ridurre i livelli di emoglobina glicata (HbA1c) e nel favorire una perdita di peso significativa rispetto al placebo. Gli effetti sono dose-dipendenti e si inseriscono in un approccio terapeutico integrato che include dieta ed esercizio fisico.
Perché se ne parla tanto? - Negli ultimi anni Ozempic è diventato popolare anche fuori dall’ambito medico, perché associato al dimagrimento rapido. Sui social viene spesso descritto come una soluzione facile, ma questa è una visione riduttiva. È importante chiarire che non nasce come farmaco per dimagrire e che usarlo senza indicazione medica non è consigliato.
Ci sono rischi per la salute? Come tutti i farmaci ha degli effetti collaterali, i più comuni sono di natura gastrointestinale, tra cui nausea, vomito e diarrea, generalmente transitori e dose-correlati. Sono state inoltre segnalate: pancreatite (rara); colelitiasi associata alla rapida perdita di peso; possibili effetti sul sistema endocrino, ancora oggetto di studio. Per questi motivi, l’uso del farmaco deve avvenire sotto supervisione medica, con un’attenta selezione dei pazienti.
Quando e perché è diventato così famoso - Il boom di Ozempic è iniziato tra il 2022 e il 2023, soprattutto negli Stati Uniti, quando alcune celebrità e influencer hanno iniziato a parlarne apertamente (o indirettamente) come metodo per perdere peso velocemente. Da lì, il tema è esploso sui social, tra video, testimonianze e indiscrezioni. A spingere ulteriormente la popolarità sono stati anche i risultati visibili in tempi relativamente rapidi e il passaparola online, che ha trasformato un farmaco per il diabete in un fenomeno virale. In poco tempo, Ozempic è diventato sinonimo di “dimagrimento facile”, anche se questa etichetta non riflette il suo reale utilizzo medico.
Il peso dei social e il caso di Emma Marrone - Il caso nato dalla risposta di Emma Marrone mostra quanto sia facile trasformare un farmaco complesso in un fenomeno virale. Ma Ozempic non è una “scorciatoia”: è una terapia pensata per condizioni specifiche, uno strumento terapeutico che trova indicazione in contesti specifici e che richiede un inquadramento medico rigoroso. La sfida, oggi, è mantenere una distinzione chiara tra evidenza scientifica e narrazione pubblica, evitando che semplificazioni o usi impropri possano compromettere sia la sicurezza dei pazienti sia la corretta comprensione del trattamento.