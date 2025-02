Lizzo, obiettivo raggiunto: la rapper ha perso i chili di troppo e mostra la sua nuova silhouette in reggiseno

Dopo l'inizio del suo percorso di dimagrimento in molti hanno criticato la sua scelta, apparentemente in contrasto con la filosofia della body-positivity di cui è sempre stata icona. "Le persone lottano con la propria immagine e la propria autostima", ha sempre afferma: "Ciò è amplificato dalla crescente pressione a mostrare una versione distorta digitalmente di noi stessi, rafforzando l'idea che la nostra bellezza nella vita reale non sia abbastanza degna di apprezzamento. Mostrarmi al naturale potrebbe servire ad aiutare le giovani a essere più sicure di sé... una iniezione di realtà". Concetti, che per molti sono state, contraddette dalle recenti espressioni di soddisfazione della rapper per i chili di troppo persi e per le sue nuove forme più snelle.