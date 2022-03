Lizzo dice stop al body shaming: "Ho un corpo molto sexy e... amo essere grassa"

Con le sue forme extra large la popstar, tre volte vincitrice del Grammy Award, troneggia in copertina e in un’intervista ribadisce con orgoglio: "Sono un'icona del corpo. Penso di avere un corpo davvero sexy. So di essere grassa. Non mi dà fastidio. Mi piace essere grassa, sono bella e sana..."

La cantante 33enne, tre volte vincitrice del Grammy Award, ha parlato a ruota libera ricordando come con il suo corpo sia riuscita a ridefinire gli standard di bellezza nella nostra società. E ha poi voluto sottolineare come il mondo dello spettacolo stia cambiando negli ultimi anni e di come si senta una pioniera in questo senso: “Ho dovuto tracciare una pista. Non c'era una Lizzo prima di Lizzo. Merito i riflettori. Merito l'attenzione. Ho talento, sono giovane, sono sexy. Sapete? E ho lavorato sodo”.

Pochi mesi fa la rapper, vittima dell'ennesima dimostrazione di fat-shaming, ovvero una forma di discriminazione contro le persone grasse, si è sfogata in una lunga diretta condivisa su YouTube. Lo ha fatto poche ore dopo l'uscita del nuovo singolo "Rumors" in cui duetta con Cardi B e che ha ottenuto in pochissimo tempo oltre 10 milioni di visualizzazioni: "Sto cercando di trasmettere tanta energia positiva nel mondo, ma a volte sento che il mondo non mi ama", ha detto la cantante rammaricata dalle tante critiche sul suo peso ricevute dopo la pubblicazione del video della canzone.



