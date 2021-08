Con il body-shaming , che nel suo caso è più un fat-shaming , ovvero una forma di discriminazione contro le persone grasse, si confronta da sempre ma questa volta Lizzo ha deciso di sfogarsi in una lunga diretta condivisa su YouTube. Lo ha fatto poche ore dopo l'uscita del nuovo singolo "Rumors" in cui duetta con Cardi B e che ha ottenuto in pochissimo tempo oltre 10 milioni di visualizzazioni: "Sto cercando di trasmettere tanta energia positiva nel mondo, ma a volte sento che il mondo non mi ama", ha detto la cantante rammaricata dalle tante critiche sul suo peso ricevute dopo la pubblicazione del video della canzone.



Cantante e attrice tre volte vincitrice di un Grammy Lizzo è sempre stata la regina del "body positive" e in più occasioni ha attaccato con video e scatti provocatori gli hater che giudicano le persone in base al peso sottolineando il diritto di ognuno ad essere felice con il proprio fisico: "Io sono bella, forte, faccio il mio lavoro e ci sto bene", ha più volte affermato la rapper americana.

Dopo l'uscita di "Rumors" e del video che si ispira alla mitologia greca però e le insistenti polemiche sulla sua forma fisica Lizzo non ha retto.

"È grasso-fobico, è razzista ed è offensivo. Se non ti piace la mia musica va bene, se non ti piace Rumors è fantastico, ma a molte persone non piaccio per il mio aspetto", ha detto la cantante in lacrime spiegando come sia sempre passata sopra alle critiche senza esserne scalfita, ma di come dopo un progetto così importante come "Rumors" sia stato triste dover leggere i continui insulti di alcuni: "Rumors mi è costato un estenuante lavoro di scrittura, esibizione e promozione. Sono più sensibile e questo mi fa sentire molto giù. Mi sento ferita" e ha aggiunto: "Per le persone che hanno sempre qualcosa di negativo da dire su di me, che non ha nulla a che fare con la musica o sulla mia attività come artista, e ha solo a che fare con il mio corpo o qualsiasi altra cosa pensi, succhiami la **** da dietro. Perché io mi sforzo a provare gioia ogni singolo giorno… ma ottengo tristezza, esaurimento, rabbia, fastidio, stanchezza e insicurezza. Sulla strada della gioia ci sono tutti questi pit-stop, e io l’ho appena superato”.



Cardi B non ha esitato a difendere l'amica e collega e su Twitter detto la sua: "Quando difendi te stesso, dicono che sei problematico. Quando non lo fai, ti fanno a pezzi finché non piangi così. Che tu sia magro, grasso, di plastica, cercheranno sempre di metterti addosso le loro insicurezze".