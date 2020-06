Lizzo se la prende con gli haters su TikTok: "Pensate al vostro maledetto corpo"

Lizzo torna a riaffermare l'orgoglio delle sue forme e al contempo sferra una metaforico calcio nel sedere a tutti gli haters che sui social l'attaccano per i suoi chili (a loro dire) di troppo. "Sto lavorando per avere quello che è il mio corpo ideale e sapete di quale tipo si tratta? - dice in un video su TikTok -. Nessuno che vi riguardi. Perché io sono bella, forte, faccio il mio lavoro e ci sto bene".

Nel video Lizzo si mostra mentre salta la corda, pedala sulla cyclette e fa ginnastica, mettendo tra l'altro in mostra una forma atletica invidiabile anche per molti di quelli che la criticano. "La prossima volta che volete giudicare qualcuno, sia che bevano un estratto di cavolo riccio sia che mangino da McDonald's - continua nel video -, perché non guardate a voi stessi e non vi preoccupate del vostro stramaledetto corpo? Perché la salute non dipende solo da come appari all'esterno. Salute è quello che accade dentro di te. E molti di voi hanno bisogno di fare un cazzo di pulizia interna. Namaste. Abbiate una buona giornata".

