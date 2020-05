Lizzo twerka in piscina: guanti e mascherina, ecco come entrare in acqua in tempi di Covid 19

Tempo di coronavirus ma anche d'estate e Lizzo non si lascia sfuggire l'occasione per indossare un succinto bikini sulle sue forme esplosive e tuffarsi in piscina. Dotata di guanti e mascherina, come previsto dall'emergenza in corso, la cantante 32enne condivide una serie di scatti mentre twerka in acqua e ammmica maliziosa: "Benvenuta Estate 2020" scrive.